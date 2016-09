In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und BGB



Grundlagen - aktuelle Fragen - Beispiele



RA Uwe Luz

verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Beratung und Prozesstätigkeit in Bausachen. Der Referent ist ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift "Baurecht", Kommentator der §§ 305 - 310 BGB im "Fachanwaltskommentar Bau- und Architektenrecht" sowie Mitverfasser des Handbuchs des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht. Zahlreiche Veröffentlichungen zum Baurecht. Er ist Mitglied in zahlreichen baurechtlichen Vereinigungen.

Der Einheitspreisvertrag

Mengenabweichung oder Leistungsänderung?

Vergütungsanpassung bei Mehr- und Mindermengen von je größer 10%

Wie werden spekulativ hohe oder niedrige Einheitspreise bei der Vergütungsanpassung berücksichtigt?

Lohn- und Materialgleitklauseln

Kann die Vergütungsanpassung bei Mengenabweichungen wirksam ausgeschlossen oder eingeschränkt werden?

Der Detail-Pauschalpreisvertrag

Abgrenzung vom Einheitspreisvertrag

Leistungsbeschreibung und Umfang des Pauschalrisikos

Detail-Pauschalpreis und funktionelle Elemente in der Leistungsbeschreibung

Detail-Pauschalpreis und Komplettheitsklauseln in den Vorbemerkungen bzw. im Bauvertrag

Detail-Pauschalpreis und Mengenermittlungsrisiko

Vertrags- oder Nachtragsleistung: Wer hat die Beweislast?

Grenzen des Pauschalpreisrisikos

Der Global-Pauschalvertrag

Funktionale Leistungsbeschreibung: Welche Leistung ist geschuldet?

Pauschalpreis und auftraggeberseitig erbrachte Entwurfs- und/oder Ausführungsplanung

Global-Pauschalpreis und Leistungsermittlungsrisiko

Global-Pauschalpreis und Komplettheitsklauseln

Vertrags- oder Nachtragsleistung: Wer hat Beweislast? Wie wird die Höhe eines Nachtrags ermittelt?

Nachtrag und Nachtragsvereinbarungen

Wann liegt ein Nachtrag vor?

Die Nachtragssystematik der VOB/B

Was sollte ein sog. Nachtrags"angebot" beinhalten?

Darf der Auftragnehmer die Ausführung verweigern, wenn eine Nachtragsvereinbarung nicht zustande kommt?

Aufmaß

Rechtsfolgen und Bedeutung des (gemeinsamen) Aufmaßes

Wann geht die Beweislast auf den Auftraggeber über?

Abschlags- und Schlussrechnung

Wann ist eine Abschlags- bzw. Schlussrechnung prüfbar?

Welche Folgen hat die fehlende Prüfbarkeit?

Rechnungsabzüge: Skonto, Nachlass, Umlagen, Sicherheitseinbehalte, Mängeleinbehalte

Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe

Zahlung der Vergütung

Zahlungsfristen und Verzug

Völlig unterschätzt: die Verzugszinsen. Gibt es Verzugszinsen auf Abschlagsrechnungen?

Verlust des restlichen Vergütungsanspruchs bei vorbehalt­loser Annahme der Schlusszahlung

Überzahlung und Rückforderung durch den Auftraggeber

Verjährung

Wann verjährt der Anspruch auf Zahlung der Vergütung?

Wann verjährt der Anspruch auf Rückforderung von Überzahlungen?

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Seminardetails als PDF Termin: Freitag, 30.09.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

In so gut wie keinem Bauvertrag - sei es ein Einheitspreis- oder ein Pauschalpreisvertrag - ist der ursprünglich vereinbarte Vertragspreis identisch mit der späteren Abrechnungssumme. Der Bauvertrag ist ein Rahmenvertrag, innerhalb dessen Änderungen nicht nur möglich, sondern geradezu vorgesehen sind: Mengenabweichungen, Leistungsänderungen, Zusatzleistungen, Bauzeitänderungen. Das Seminar zeigt auf, wie vergütungsrelevante Änderungen erkannt werden und welche Auswirkungen sie auf die Bezahlung der Bauleistung und welche Auswirkungen aktuelle höchstrichterliche Entscheidungen auf die Abrechnungspraxis haben. Ein großes Anliegen des Referenten ist es, bei den Baupraktikern das notwendige Problembewusstsein zu schaffen, damit Fallstricke rechtzeitig erkannt werden können.Die Teilnehmer erhalten umfangreiche Seminarunterlagen, in denen auch die im Seminar besprochenen Anwendungs- und Berechnungsbeispiele enthalten sind.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

