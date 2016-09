In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

INTENSIVKURS: VOB/B für Auftragnehmer



Auftraggeberforderungen aus der Baubwicklung abwehren



Termin und Ort

Referent

RA Jarl-Hendrik Kues, LL.M.

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie Partner der Vergabe- und Baurechtssozietät Leinemann & Partner Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen seit vielen Jahren auf dem Gebiet des privaten Baurechts, dort insbesondere in der Durchsetzung oder Abwehr von Nachtragsforderungen. Herr Kues ist Co-Autor verschiedener Fachbücher, u. a. in dem von Leinemann herausgegebenen "VOB/B-Kommentar", dem von Glöckner/Berg herausgegebenen "Fachanwaltskommentar Bau- und Architektenrecht" sowie dem von Leinemann/ Kirch herausgegebenen Kommentar zur VSVgV und VOB/A-VS. Daneben ist er durch Fachveröffentlichungen in den Zeitschriften "Baurecht", "NZBau" und "Vergaberecht" sowie ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Baurecht" hervorgetreten.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Mängelansprüche und Bedenken

Begriff des Mangels

Mängelrechte vor und nach Abnahme (§ 4 Abs. 7 und § 13 VOB/B)

Ordnungsgemäße Fristsetzung, Kündigungsandrohung und -erklärung

Mitverschulden des Auftraggebers

Schutz der eigenen Leistung, Gefahrtragungsregeln

Vorteilsausgleich und Sowieso-Kosten

Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigung

Umfang der Prüfungspflichten des Auftragnehmers

Bedenkenanzeigen

Geänderte und zusätzliche Leistungen

Reichweite des Anordnungsrechts des Auftraggebers

Darlegung Abweichung Bau-Soll und Bau-Ist

Voraussetzungen eines Mehrvergütungsanspruchs gemäß § 2 Abs. 5, 6 VOB/B

Berechnung der Mehrvergütungsansprüche

Umgang mit Lücken und Fehlern in den Ausschreibungsunterlagen

Typische Fehler bei Nachtragsvereinbarungen

Bauzeit, Verzug, Vertragsstrafe

Fälligkeit und Verzug

Erforderlichkeit einer Mahnung

Ordnungsgemäße Fristsetzung und Kündigungserklärung

Wirksamkeit der Vertragsstrafenregelung

Vorbehaltserfordernis

Einwendungen des Auftragnehmers

Beschleunigungsanordnungen

Verwirkung der Vertragsstrafe

Sicherheiten

Wirksamkeit der Sicherungsabrede

Bareinbehalt, Sperrkonto

Leistungsverweigerung und Sicherheiten zugunsten des Auftragnehmers

Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers

Sicherungshypothek des Bauunternehmers

Bauhandwerksicherung

Mittwoch, 28.09.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimDas Seminar richtet sich an technische Führungskräfte, Projekt-/ Bauleiter, Kalkulatoren, Bereichs- und Niederlassungsleiter sowie Nachtrags-/Claimmanager von Bauunternehmen.Die VOB/B formuliert für die Vertragsparteien wechselseitige Rechte und Pflichten. Das vertiefte rechtliche Verständnis dieser Regelungen ist für Auftragnehmer unerlässlich, um auf Forderungen der Auftraggeberseite angemessen, das heißt vertragskonform reagieren zu können. Nur mit dem entsprechenden Hintergrundwissen können Auftragnehmer immer wieder auftretende unberechtigte Forderungen eines Auftraggebers rechtssicher zurückweisen. In dem Seminar werden die Themenkreise Mängelansprüche und Bedenken, Bauzeit, geänderte und zusätzliche Leistungen sowie Sicherheiten unter Darstellung der typischen Argumentationsmuster der Auftraggeberseite zunächst analysiert. Darauf aufbauend wird erarbeitet, wie Auftragnehmer hierauf reagieren sollten. Die Teil­nehmer werden mit den rechtlichen Fallstricken der VOB/B vertraut gemacht und in die Lage versetzt, die wechselseitigen Rechte und Pflichten in der täglichen Praxis zu identifizieren und umzusetzen.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

