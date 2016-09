In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Nachträge am Bau prüfen und bewerten



Was Architekten und Ingenieure unbedingt wissen müssen!



Termin und Ort

Referenten

Dipl.-Geol. Gerald Müller

ist geschäftsführender Gesellschafter der ASPHALTA Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbH und als Sachverständiger seit über 15 Jahren mit bau­betriebswirtschaftlichen und technischen Aspekten großer nationaler und internationaler Infrastrukturprojekte vertraut. Schwerpunkt seiner praktischen Tätigkeit sind das allgemeine Nachtragsmanagement sowie die Aufbereitung und Prüfung von Ansprüchen aus Bauablaufstörungen und Bauzeitverlängerung. Herr Müller referiert regelmäßig bei Kammern, Verbänden und Kunden zu aktuellen baubetriebswirtschaftlichen Themen. RA Frank Steeger

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Partner der baurechtlich ausgerichteten Kanzlei Rechtsanwälte Steeger Partnerschaftsgesellschaft mbB in Berlin. Seit Jahren ist Herr Steeger als Referent im Bereich des Bau- und Architektenrechts tätig (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Kammern und Verbände, Inhouse-Seminare). Er vertritt Bauherren wie auch Auftragnehmer im Rahmen von Nachtrags­verhandlungen bei Baumaßnahmen jeglicher Größenordnung. Er ist Herausgeber und Kommentator des "ibr-online-Praxiskommentars HOAI" sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze in diversen Fachzeitschriften.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Vertragsstrukturen und Vergütung

Bestimmung des Leistungssolls eines Vertrages

Abgrenzung Leistungssoll zum verpreisten Leistungsumfang

Auslegungskriterien

Vergütungsanpassung durch Abgleich des Ist zum Soll (Änderung der Leistung)

Änderung von Mengen und Massen (§ 2 Abs. 3 VOB/B)

Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers (§ 2 Abs. 5 VOB/B)

Fordern einer im Vertrag nicht vorgesehenen Leistung (§ 2 Abs. 6 VOB/B)

Vergütung von Leistungen ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8; BGB § 677 ff. VOB/B)

Vergütung für Leistungen aus gestörtem Bauablauf (§ 2 Abs. 5, 6, § 6 VOB/B; §§ 280, 313, 642 BGB)

Dokumentationsfragen

Sichern der Beweislage

Möglichkeiten und Grenzen der Dokumentation

Tiefe der Darlegungslast

Kalkulationsgrundlage

Ermittlung der Mehrkosten/der Entschädigung/des Schadens

Berechnung der Vergütung nach Einheitspreisen, Pauschalen und Stundenlohn

Bauzeit: Anforderungen an bauablaufbezogene Darstellung, Überlagerung verschiedener Störungsursachen

Verzögerte Erteilung des Zuschlags

Produktivitätsverluste

Ermittlung der Vergütung bei "Nullmengen" und (Teil-) Kündigung

Gemeinkostenausgleich

Spekulationspreise und Sittenwidrigkeit

Kosten der Nachtragserstellung

Fortschreibung von Vertragspreisen oder eines Preisniveaus?

Ortsüblichkeit und Angemessenheit von Preisen

Darlegung des Schadens

Der Vorgang des Prüfens

Prüfung der Kalkulationsgrundlage

Sachliche und rechnerische Prüfung

Nachweise/Zertifikate

Seminardetails als PDF Termin: Mittwoch, 21.09.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: InterCityHotel Leipzig

Tröndlinring 2

04105 Leipzig

Telefon: 0341/308661-0

Fax: 0341/308661-900

URL: InterCityHotel Leipzig Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Mittwoch, 21.09.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, LeipzigArchitekten, Ingenieure und Juristen in öffentlichen Bauverwaltungen und in der Bauwirtschaft, Rechtsanwälte, Sachverständige, Planer, Bauüberwacher, Projektsteuerer, Projektleiter, Bauleiter.Der Vortrag soll den Zuhörer in die Lage versetzen, sich sachgerecht mit Nachträgen aus rechtlicher und technischer Sicht auseinanderzusetzen. Anhand praktischer Fälle werden die Vergütungsstrukturen von Verträgen unter Einbeziehung der VOB/B besprochen. Es wird dargestellt, wie Ansprüche aufgebaut und abgewehrt werden können. Ziel ist es, in einer Nachtragsverhandlung einen vertretbaren Standpunkt aufbauen zu können.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

