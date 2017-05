Kommission will europäisches Gesellschaftsrecht modernisieren

Die EU-Kommission plant eine Modernisierung des europäischen Gesellschaftsrechts. Dazu hat sie am 11.05.2017 eine öffentliche Konsultation gestartet, in der Interessierte ihre Sichtweise und Ideen einbringen können. "Unser EU-Binnenmarkt bietet europäischen Unternehmen enorme Möglichkeiten und ist ein Motor für Wachstum und Beschäftigung. Die EU-Vorschriften zum Gesellschaftsrecht entsprechen jedoch nicht mehr unserem digitalen Zeitalter", so Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung. "In vielen grenzübergreifenden Situationen sind sich Unternehmen nach wie vor unsicher in Bezug auf die Rechtslage. Wir brauchen moderne, klare Vorschriften."