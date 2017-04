Wohnimmobilienmarkt NRW 2017: Wohneigentum in NRW verteuert sich flächendeckend

© Eisenhans - Fotolia.com

Mieten an Rhein und Ruhr steigen leichtDer Markt für Wohnimmobilien in NRW ist im siebten Jahr in Folge von teils deutlichen Wertsteigerungen gekennzeichnet. Die Mietpreise sind vielerorts leicht gestiegen. Die Verkaufspreise von Wohnungen und Häusern steigen um 4 bis 9 Prozent - vor allem in den Ballungsräumen an Rhein und Ruhr. Inzwischen sind die Preisanstiege auch in den kleineren und mittelgroßen Städten im Umfeld der Metropolregionen spürbar.