Bauhauptgewerbe im September 2016: Umsätze und Auftragseingänge im Plus

© Udo Kroener - Fotolia

Gute Stimmung am Bau hält an.Der Aufschwung auf dem deutschen Baumarkt setzt sich weiter fort. Die Bauindustrie wächst aber etwas langsamer als in den Monaten zuvor. Wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in der neuesten Ausgabe seines Aktuellen Zahlenbildes mitteilt, meldeten die Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten ein Orderplus im Vergleich zum Vorjahresmonat von nominal 7,5 %. Aufgrund der zweistelligen Zuwächse in den vergangenen Monaten ergibt sich für die ersten neun Monate ein Anstieg der Auftragseingänge von nominal 15,8 %. Dies spiegelt sich auch in dem vom Statistischen Bundesamt berechneten preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigten Auftragseingang wider: Er lag im September um 1,6 % über dem Vormonat.