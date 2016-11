In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Metropolen: VBI-Ingenieure fordern frühe Mitwirkung in der Stadtplanung

Wachsende Städte brauchen intelligente, interdisziplinär vernetzte Planung und weniger Stückwerk"Der technische Sachverstand der Ingenieure muss frühzeitiger in Projekte der Stadtplanung eingebracht werden", forderte Dr.-Ing. Volker Cornelius, Präsident des Verbandes Beratender Ingenieure, heute in Leipzig. Cornelius definierte Städte als technische Systeme, die je eigene soziale, ökologische und ökonomische Umwelten bilden und - mehr oder weniger effizient - Ressourcen wie Land, Wasser und Energie nutzen. "In all diesen Themen sind wir Ingenieure zuhause! Effiziente Infrastruktur, neue Mobilitätskonzepte und zukunftstaugliche Wohnformen können nur dort entstehen, wo alle Disziplinen an der Bewältigung dieser entscheidenden Aufgabe zusammenwirken", lautete der Weckruf des Präsidenten an die fast 200 Ingenieurunternehmer im Auditorium.